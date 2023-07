Stand: 13.07.2023 08:41 Uhr Auf der Landesgartenschau blühen nun die Sommerblumen

Auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) blühen die Sommerblumen. Alle Wechselflorflächen seien umgepflanzt und hätten sich prächtig entwickelt, so Geschäftsführerin Ursula Hobbie. Die dominierenden Blütenfarben seien gelb oder orange. Eingepflanzt wurden nach Angaben der Veranstalter unter anderem Ringelblumen, Zinnien oder Dahlien. Die neuen Pflanzen wachsen in einem Blütenband entlang der Osterbergseen, an der Promenade des Flusses Gande sowie im Roswithapark. Einige Beete der Landesgartenschau sind bestimmten Themen gewidmet - etwa Schnittblumen, insektenfreundlichen Gärten oder essbaren Pflanzen. Laut Veranstalter wurden 210 verschiedene Arten und Sorten gepflanzt. Die Landesgartenschau in Bad Gandersheim geht bis zum 15. Oktober. Bis dahin rechnen die Veranstalter mit rund 460.000 Besucherinnen und Besuchern. Derzeit zeigen sich die Organisatoren mit dem Besucherzuspruch zufrieden.

