Atommülllager Asse II: BGE informiert Bürger über Sicherheit Stand: 13.06.2024 22:01 Uhr In das Atommülllager Asse II im Landkreis Wolfenbüttel dringt Salzwasser in tiefere Schichten vor. Am Donnerstag hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung über die Lage in einem Videostream informiert.

Das Salzwasser dringt auch in tiefere Ebenen des Berges, 725 Meter unter der Erde, ein. Nur 25 Meter unter dieser Stelle lagern Tausende Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Atommüll. "Derveränderte Salzwasserzutritt in der Schachtanlage Asse II ist eine große Herausforderung", heißt es von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). In einem Sonderformat der Veranstaltungsreihe "Asse Aktuell" hat die BGE über die aktuellen Entwicklungen informiert - nachzusehen in einem Video auf Youtube. Sie wollte darlegen, wie der sichere Betrieb des Bergwerks aufrechterhalten wird.

Atommülllager Asse II: Was passiert im Notfall?

Die BGE wollte unter anderem erklären, was bei einem Notfall geschehen würde. Bisher hat sie eigenen Angaben zufolge keine Veranlassung gesehen, den Notfall auszurufen. Nach dem bisherigen Stand müsse dieser nur umgesetzt werden, wenn der Salzwassereintritt technisch nicht mehr zu beherrschen sei - das Bergwerk würde dann geflutet werden.

BASE-Chef fordert schnellere Rückholung

Angesichts der aktuellen Lage fordert das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) mehr Tempo. "Die Rückholung und die Notfallvorsorgemaßnahmen müssen jetzt beschleunigt vorangetrieben werden", sagte Präsident Christian Kühn.

Asse II: Einlagerung von radioaktiven Abfällen

Die Schachtanlage Asse II ist ein ehemaliges Salzbergwerk im Landkreis Wolfenbüttel. Seit den 1960er-Jahren wird das Bergwerk als Lager für radioaktive Abfälle genutzt. Etwa 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen lagern dort in 13 Kammern. Weil Wasser in die Anlage eindringt, gilt sie als marode und muss per Gesetz geräumt werden.

