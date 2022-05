Stand: 24.05.2022 08:27 Uhr Atommüll-Zwischenlager: Staatssekretäre besuchen Würgassen

Wegen des Ärgers über ein von der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) geplantes Atommüll-Zwischenlager im Dreiländereck Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen besuchen heute erstmals zwei Staatssekretäre aus dem Bundesumweltministerium den geplanten Standort in Würgassen (NRW). Sie wollen sich die Sorgen und Nöte vor Ort anhören. Der Samtgemeindebürgermeister von Boffzen, Tino Wenkel (parteilos), hält das Auswahlverfahren der BGZ für intransparent. Bedenken gibt es auch, weil der vorgesehene Standort in einem hochwassergefährdeten Gebiet liegt und die Verkehrsanbindung im Dreiländereck schlecht sei. Die Pläne der BGZ sehen vor, ab 2027 über das Zwischenlager Würgassen Atommüll aus ganz Deutschland in das geplante Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter zu transportieren.

