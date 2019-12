Stand: 14.12.2019 16:10 Uhr

Atlantisches Sturmtief trifft den Norden

Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen am Wochenende mit teils schweren Sturmböen im Norden. Sie sind Ausläufer eines Sturmtiefs, das vom Atlantik aus über Niedersachsen und Schleswig-Holstein zieht. An der Nordsee kommt es am Sonnabend bis in die Nacht zu Sturmböen um 75 km/h. In Niedersachsen ist dabei vor allem die Region um Cuxhaven betroffen, in Schleswig-Holstein warnt der DWD für die gesamte Nordseeküste.

Starke Böen auf dem Brocken

Auf dem Brocken werden am Sonnabend Windgeschwindigkeiten von im Mittel 70 km/h und circa 100 km/h in den Böen erreicht. "Wir schließen auch Sturmböen nicht gänzlich aus", sagte Marc Kinkeldey von der DWD-Wetterstation in Schierke. Aktuell sei die Lage allerdings noch nicht dramatisch. Es sei "typisches Brocken-Winterwetter", so Kinkeldey. Das heißt: Nebel mit Sichtweiten bis zu 20 Metern, regelmäßige Schauer, rund 20 Zentimeter Schnee auf dem Gipfel und starker Wind.

Experten warnen Küstenbewohner

Doch der könnte am Sonntag noch deutlich heftiger werden. Laut DWD soll der Wind zwar vorübergehend abnehmen, im Laufe des Sonntags aber rasch wieder auffrischen. Während der Rest des Landes mit Windböen und stürmischen Böen rechnen muss, warnen die Meteorologen für die Nordseeküste vor teils schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h - häufig in Verbindung mit schweren Gewittern.

