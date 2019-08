Stand: 13.08.2019 21:17 Uhr

Asse: Bundesrechnungshof kritisiert Ministerium von Michael Orth

Wann das erste Fass mit Atommüll aus dem alten Bergwerk Asse bei Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel) herausgeholt wird, ist aktuell nicht klar. Auch wofür die rund eine Milliarde Euro, die bislang in das Atommülllager geflossen ist, ausgegeben wurde, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Das legt ein Bericht des Bundesrechnungshofs nahe, der NDR 1 Niedersachsen vorliegt. Finanzkontrolleure richten ihre deutliche Kritik an das Bundesumweltministerium in Berlin.

Wurde Forderungen nicht hinterfragt?

Wenn der Asse-Betreiber Geld vom Bund verlangt hat, neue Projekte auflegte oder neues Personal einstellen wollte, dann hat das Bundesumweltministerium das fast nie bewertet oder gar hinterfragt, heißt es demnach. Das Ministerium sei somit seiner Aufsicht nicht nachgekommen, kritisiert der Bundesrechnungshof. Mit der Folge, das nun nicht eindeutig nachvollziehbar belegt ist, wofür die rund eine Milliarde Euro seit 2009 ausgegeben wurde. Zudem mache der Bericht laut NDR 1 Niedersachsen auch deutlich, dass das Ministerium dem wichtigsten Ziel, den Atommüll aus der früheren Schachtanlage herauszuholen, in den vergangenen zehn Jahren kaum einen Schritt näher gekommen ist.

Videos 01:27 Niedersachsen 18.00 Atommülllager Asse: BGE stellt Bergungskonzept vor Niedersachsen 18.00 Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat ein Konzept vorgestellt, wie radioaktiver Abfall aus einer der Kammern der Asse herausgeholt werden könnte. Dagegen gibt es Widerstand. Video (01:27 min)

Bundesumweltministerium will genauer kontrollieren

Das Bundesumweltministerium hat nun laut NDR 1 Niedersachsen zugesagt, in Zukunft sehr viel genauer zu kontrollieren und zu dokumentieren, was mit Steuergeldern in der Asse passiert. Außerdem fordert der Bundesrechnungshof das Ministerium auf, darzulegen, wie lange es noch dauern könnte, bis das erste Fass aus der Asse geholt wird. Und: Welche Kosten bis zu diesem Zeitpunkt entstehen könnten. Dass die ursprünglich dafür angesetzten zwei Milliarden Euro nicht reichen, ist schon länger klar, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Linke: Bericht ist ein "desaströses Zeugnis"

Für den örtlichen Bundestagsabgeordneten der Linken, Victor Perli, ist der Bericht ein "desaströses Zeugnis" für ein finanzielles und organisatorisches Chaos. Die Kritik am Bundesumweltministerium hätte nicht schärfer sein können, sagt er.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2019 | 08:00 Uhr