Stand: 26.02.2021 08:55 Uhr Asse: Behörde präsentiert Konzept zur Bürgerbeteiligung

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will in Bezug auf das marode Atommüll-Endlager Asse mit den Bürgern in der betroffenen Region im Gespräch bleiben. Heute stellt die Behörde in Peine ein Konzept vor, wie die Öffentlichkeit zukünftig beteiligt werden soll. Von Asse-Initiativen hatte es zuvor Kritik gegeben. Die BGE schaffe über die Köpfe der Anwohnenden hinweg Fakten, so der Vorwurf. In dem maroden Endlager bei Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel liegen in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen.

Weitere Informationen Atommülllager Asse: BGE startet Probebohrungen Sie sollen bis zu 1.000 Meter tief reichen. Die Bundesgesellschaft will so Erkenntnisse über den Untergrund gewinnen. (01.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.02.2021 | 09:30 Uhr