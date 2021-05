Stand: 28.05.2021 13:31 Uhr Artenschutzzentrum Leiferde ächzt unter der Corona-Pandemie

Das Artenschutzzentrum Leiferde im Landkreis Gifhorn stößt an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Grund sei die Corona-Pandemie, sagte Leiterin Bärbel Rogoschik mit Blick auf das vergangene Jahr. Das Zentrum habe im Jahr 2020 viele verletzte, kranke und geschwächte Wildtiere aufgenommen, um sie fachgerecht zu pflegen. Auch beschlagnahmte Exoten seien in dem Tierzentrum zur Pflege abgegeben worden. Laut Rogoschik sorgen die Corona-Hygienemaßnahmen im Betrieb aber für zusätzliche Kosten. Zudem seien durch die Corona-Auflagen die Einnahmen durch zahlende Besucher weggebrochen, so die Leiterin. Außerdem wurde weniger Geld gespendet.

