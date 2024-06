Arsen im Trinkwasser: Keine Entwarnung für Sudershausen Stand: 07.06.2024 08:39 Uhr In Sudershausen (Landkreis Northeim) dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner auch heute das Leitungswasser nicht benutzen. Wegen einer defekten Aufbereitungsanlage ist der Arsenwert zu hoch.

Die Menschen in dem rund 550 Einwohner großen Ort sollen das Wasser nicht trinken und Hautkontakt vermeiden, warnen Behörden wie der Flecken Nörten-Hardenberg seit Mittwochabend. Auch heute hat sich daran bisher nichts geändert, wie eine Sprecherin aus Nörten-Hardenberg dem NDR Niedersachsen am Morgen bestätigte. Der Grund: Die Ergebnisse der aktuellen Proben seien noch nicht verfügbar. Wann entwarnt werden kann, ist demnach noch nicht absehbar.

Defekte Aufbereitungsanlage ist der Grund

Die momentan defekte Aufbereitungsanlage dient dazu, natürlich vorkommendes Arsen auf dem Wasser zu filtern, hatte der stellvertretende Gemeindebrandmeister von Nörten-Hardenberg, Volker Klinge, am Donnerstag dem NDR Niedersachsen gesagt. Wann die Anlage repariert sein wird, ist unklar. Optimistische Prognosen waren zunächst davon ausgegangen, dass das noch am Donnerstag der Fall sein könnte. Das Gesundheitsamt der Landkreises Northeim und die Stadtwerke Northeim als Wasserversorger arbeiten gemeinsam daran, die Versorgung wieder herzustellen.

Arsen - giftiges Halbmetall Das Halbmetall Arsen kommt unter anderem in bestimmten geologischen Formationen vor und kann dadurch ins Grundwasser gelangen.

Arsen wird vor allem bei der Gewinnung von Schwermetallen wie Kupfer und Blei und beim Verbrennen von Kohle in die Umwelt abgegeben, wie das niedersächsische Umweltministerium auf seiner Website schreibt. Genutzt wird es demnach unter anderem für Mittel zum Konservieren von Holz und zur Schädlingsbekämpfung.

Wie schädlich es für Menschen ist, hängt laut Ministerium von der Verbindung ab. Bei akuten Vergiftungen sind blutige Brechdurchfälle, Kreislaufprobleme und Atemlähmung möglich. Zudem kann Arsen krebserregend wirken.

Abkochen hilft nicht gegen Arsen

Die Bewohner von Sudershausen seien am Mittwoch unter anderem per Handzettel, WhatsApp-Nachrichten und Facebook gewarnt worden, das Wasser zu nutzen. Auch im Radio wurde darauf hingewiesen. Anders als bei Bakterien lasse sich die Verunreinigung mit Arsen nicht durch Abkochen entfernen, sagte der stellvertretende Gemeindebrandmeister.

Ort bezieht Wasser aus eigener Quelle

Sudershausen werde durch eine eigene Quelle versorgt, erklärte Klinge. Vor einigen Jahren sei festgestellt worden, dass der Arsengehalt nicht den Vorgaben entspreche und daraufhin sei 2012 die Minimierungsanlage eingebaut worden. Wegen des Defekts werde der gesetzliche Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Liter derzeit wieder überschritten. Aktuell liege er bei 13 Mikrogramm pro Liter, hieß es am Donnerstagvormittag.

Trinkwasser-Ausgabe im Nachbarort eingerichtet

Seit Mittwochabend können sich Bewohner im Sporthaus im rund vier Kilometer entfernten Nachbarort Bishausen mit Trinkwasser versorgen. Dort besteht auch die Möglichkeit zu duschen. Das Haus ist täglich von 14 bis 21:30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (05503) 80 82 02.

Wie geht es weiter?

Zunächst müssen die Hauptleitungen gespült werden. Dazu bringen seit Donnerstagmittag Tankwagen unbelastetes Wasser aus dem Nachbarort zum Hochbehälter oberhalb von Sudershausen, erklärt der zuständige Dezernent des Landkreises Northeim, Jan-Christopher Linck. Damit wird das belastete Wasser verdünnt. Im nächsten Schritt wurden die Bewohner von Sudershausen dann gebeten, die Leitungen in ihren Häusern zu spülen - sie sollen dann das Wasser eine bestimmte Zeit lang laufen lassen. Anschließend wurden an ausgewählten Wasserhähnen im Ort Proben genommen, die in einem Labor kurzfristig untersucht werden. Erst wenn die Arsen-Werte unter 10 Mikrogramm pro Liter gefallen sind, kann das Trinkwasser wieder ohne Bedenken genutzt werden.

