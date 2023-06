Armbrust-Attacke in Peine: Angreifer wird Haftrichter vorgeführt Stand: 18.06.2023 15:17 Uhr Am Peiner Bahnhof hat ein Mann einen 22-Jährigen mit einer Armbrust angeschossen und verletzt. Die Polizei prüft einen rechtsextremen Hintergrund. Der Angreifer soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Aufgrund der Bekleidung und des Erscheinungsbildes des mutmaßlichen Täters sei ein rechtsmotivierter Hintergrund nicht auszuschließen, so die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann unter psychischen Vorerkrankungen leiden. Der 29-Jährige wurde nach dem Angriff festgenommen und sollte noch im Lauf des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden. Das 22 Jahre alte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Erster Streifenwagen zwei Minuten nach der Tat vor Ort

Der Angreifer stammt laut Polizei aus dem Kreis Peine. Er soll außerdem mit einer Machete bewaffnet gewesen sein. Die Attacke habe sich gegen 12.45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zugetragen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Polizei und Bundespolizei zogen nach eigenen Angaben umgehend Kräfte zusammen. "Wir konnten schnell reagieren", so der Sprecher. Bereits zwei Minuten nach der Tat sei der erste Funkstreifenwagen vor Ort gewesen. Der Bahnverkehr wurde zeitweise eingestellt.

Behrens dankt den Einsatzkräften

In einer Stellungnahme dankte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Samstagnachmittag den Einsatzkräften für ihr beherztes Eingreifen. Jetzt gelte es, in alle Richtungen zu ermitteln und "die Hintergründe dieser feigen Tat" aufzuklären. "Dabei wird insbesondere auch ersten Hinweisen auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund nachgegangen“, heißt es in dem Statement.

Hinweisportal zur Tat

Aufgrund der Vielzahl von Videos im Internet hat die Polizeidirektion Braunschweig ein Hinweisportal eingerichtet. Unter der Adresse nds.hinweisportal.de können Hinweise, Fotos und Videos zur Tat in Peine an die Polizei übermittelt werden.

