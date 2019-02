Stand: 03.02.2019 06:28 Uhr

Ansturm im Harz: Folgt das nächste Verkehrschaos?

Restlos gefüllte Parkplätze, auf Zufahrten liegen gebliebene Fahrzeuge und verstopfte Straßen: Wer am Sonnabend mit dem Auto zum Wintersportausflug in den Harz unterwegs war, musste viel Geduld mitbringen. Insbesondere in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr kam es zu mitunter chaotischen Verhältnissen auf den Straßen, wie die Polizei Goslar mitteilte. Zum Abreiseverkehr am späten Nachmittag besserte sich die Lage zwar deutlich, dennoch erwartet die Polizei am Sonntag wieder massive Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit sei davon auszugehen, dass es heute noch problematischer werde, so ein Polizeisprecher. Dies gelte insbesondere auch für den nach dem langen Wochenende einsetzenden Rückreiseverkehr.

Viele Pkw mit Kupplungsschäden

Am Sonnabend war es insbesondere während des Anreiseverkehrs zu Staus und Behinderungen gekommen. Weil Großparkplätze an der Talstation Wurmberg und Torfhaus bereits gegen 10 Uhr wegen Überfüllung geschlossen werden musste, kam es zu Rückstaus auf den Zufahrtsstraßen. Auf den Straßen rund um Torfhaus blieben zwei Dutzend Autos mit Kupplungsschäden liegen. Die L504 musste zeitweise in Richtung Torfhaus gesperrt werden.

Am Nachmittag besserte sich die Situation deutlich. Dass auch beim Rückreisverkehr keine nennenswerten Verkehrsstörungen auftraten, führt die Polizei Goslar auf zwei Faktoren zurück. Zum einen sollen viele Autofahrer die Rückfahrt bereits früher angetreten haben, um Staus zu entgehen. Zudem hätten Autofahrer die am Morgen überlastete B4 gemieden und seien auf die B242 ausgewichen.

"Wildparker" an der Bundesstraße

Polizei und Tourismusbranche hatten mit dem Ansturm zum Wochenende aufgrund der Zeugnisferien und der guten Schneelage gerechnet. Die Einsatzkräfte hatten angekündigt, mit verstärkten Kräften im Oberharz unterwegs zu sein - auch um zu verhindern, dass insbesondere entlang der B4 und auf der Strecke nach Altenau wild geparkt wird. Manche Autofahrer hielten sich jedoch am Sonnabend nicht daran: Zwischen Bad Harzburg und Braunlage wurden viele Fahrzeuge links und rechts der B4 abgestellt

Nahezu ideale Bedingungen

Schon an den ersten beiden Tagen der Zeugnisferien war es im Harz voll geworden. Im Oberharz sind die Pisten präpariert, Loipen gespurt und die Lifte laufen. Das Wetter spielte am Sonnabend dagegen nicht ganz mit - anders als in den vorherigen Tagen ließ sich die Sonne nicht blicken. Laut einem Sprecher der Seilbahngesellschaft in Braunlage halten die guten Wintersportbedingungen aufgrund der kalten Temperaturen bis zum Ferienende am Sonntag an.

Alpinski und Snowboard ist nicht überall möglich

Die örtlichen Dienststellen wie die Polizei im Landkreis Goslar informieren auf ihren Facebook-Seiten "ganz aktuell" über die Verkehr- und Parkplatzsituation vor Ort. Wer lieber entspannt unterwegs ist und überlaufene Orte meiden will, hat jedoch keine Garantie für Alpinski und Snowboard: Laut dem Harzer Tourismusverband HTV ist die Schneesicherheit nicht überall gegeben. Wer es trotzdem wagen will, könne sich tagesaktuell informieren, welche Skigebiete geöffnet sind - das ist unter anderem auf der Internetseite des Harzer Tourismusverbands möglich. Hier sind aktuell die Alpinskigebiete geöffnet:

Sankt Andreasberg, Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg, Schneehöhe: maximal 40 Zentimeter

Sankt Andreasberg, Skigebiet Sonnenberg, Schneehöhe maximal 35 Zentimeter

Skigebiet Wurmberg, Schneehöhe: maximal 65 Zentimeter

Goslar-Hahnenklee, Skigebiet Hahnenklee, Schneehöhe: maximal 20 Zentimeter

Braunlage-Hohegeiß, Ski- und Rodelzentrum Hohegeiß, Schneehöhe maximal 31 Zentimeter

Braunlage, Skiwiese am Rathaus, Schneehöhe: maximal 31 Zentimeter

Braunlage, Skiwiese am Hasselkopf, Schneehöhe: maximal 31 Zentimeter

Bad Sachsa, Ski-Zentrum Bad Sachsa, Schneehöhe: maximal 15 Zentimeter

Altenau/Torfhaus, Skigebiet "Am Rinderkopf", Schneehöhe: maximal 40 Zentimeter

Altenau/Schulenberg, Ski Alpinum Schulenberg, Schneehöhe: maximal 15 Zentimeter

Altenau, Skigebiet "Auf der Rose", Schneehöhe: maximal 15 Zentimeter

Langläufer sollten sich vor Abreise informieren

Für Langläufer bietet sich nach Angaben des HTV derzeit noch der gesamte Harz an. Im gesamten Gebiet seien die Loipen gespurt, allerdings seien einige auch stark wetterabhängig. Auch hier sinnvoll: sich vor der Abfahrt gen Harz über die Lage vor Ort zu informieren. Hier sind aktuell Langlaufloipen frisch gespurt:

Sankt Andreasberg/Sonnenberg, fünf Rundkurse, Verbindungen und Loipen von 5,47/5,5/5,96/ 6,68 und 13,67 Kilometern Länge, Schneehöhe: maximal 35 Zentimeter

Braunlage, drei Loipen von 1,18/1,53 und 12,33 Kilometern Länge, Schneehöhe: maximal 31 Zentimeter

Altenau/Torfhaus/Schulenberg, zehn Loipen und Verbindungen von 1,78/4,80/5,12/5,33/5,89/6,83/7,29/8,44/10,98 und 11,91 Kilometern Länge, Schneehöhe: maximal 15 bis 35 Zentimeter

Schierke, fünf Loipen von 4,92 /6,39/7,26/12,59 und 14,22 Kilometern Länge, Schneehöhe: maximal 28 bis 80 Zentimeter

Für diejenigen, die mit den Füßen lieber fest auf dem Boden bleiben, gibt es Alternativen zu den Hotspots. Zahlreiche Winterwanderwege seien geräumt worden, unter anderem in Bad Lauterberg, in Altenau und Hahnenklee, so die HTV-Sprecherin. Hahnenklee sei normalerweise ebenfalls ein sehr beliebter Wintersportort, doch Skifahren sei dort aktuell nicht möglich.

"Harzer Kulturwinter" lockt in mehr als 20 Orte

Wen Wintersport so gar nicht reizt, der kann abseits von Pisten und Loipen den wetterunabhängigen "Harzer Kulturwinter" in seine Freizeitpläne mit aufnehmen. Mehr als 20 Orte laden für mehrere Wochen zu Kabarett, Konzerten und Erzählabenden. Im Kloster Walkenried beispielsweise werden Führungen bei Kerzenschein angeboten, in Goslar können Interessierte die Altstadt zusammen mit der Frau des Nachtwächters erkunden.

