Ansturm auf den Harz: Großparkplatz Torfhaus ist voll Stand: 03.01.2021 09:52 Uhr Trotz aller gegenteiligen Aufrufe: Der Ansturm von Tagestouristen im Harz hält weiter an. Der Großparkplatz Torfhaus ist laut Polizei Goslar seit 9 Uhr bereits ausgelastet.

Auf der Bundesstraße 4 von Bad Harzburg Richtung Torfhaus staue sich der Verkehr zurück, hieß es auf Twitter und Facebook. Wenig später sperrten Beamte erneut die Landesstraße 504 von Altenau in Richtung Torfhaus. Die Polizei appelliert über die Kanäle an die Besucher, sich sowohl an Verkehrs- als auch Corona-Regeln zu halten. Im Gebiet rund um Torfhaus bestehe Maskenpflicht.

Besucher halten vielfach Abstandsregeln nicht ein

In den vergangenen Tagen hatten Besucheranstürme zu langen Staus und schweren Verkehrsbehinderungen geführt. Parkplätze seien vormittags belegt gewesen, Wildparker hatten Rettungswege versperrt. Zudem stellten Beamte auf Wanderwegen und Rodelbahnen immer wieder Verstöße gegen die Corona-Abstandsregeln und Maskenpflicht fest. Am Sonnabend hatte die Polizei die Bundesstraße 4 von Bad Harzburg in Richtung Torfhaus einseitig gesperrt und die Landesstraße 504 von Torfhaus nach Altenau zur Einbahnstraße umfunktioniert.

Gemeinsamer Appell: "Handeln Sie vernünftig"

Landkreise, Gemeinden, Polizei und Tourismusverband haben sich mehrfach an die Öffentlichkeit gewandt. "Wir alle lieben den Harz und das ist wunderbar, bitte handeln Sie jedoch besonnen und vernünftig", heißt es in einem Schreiben, das von den Bürgermeistern der Städte Bad Harzburg, Braunlage, Goslar, Clausthal-Zellerfeld, von Landrat Thomas Brych (SPD) sowie der Polizeiinspektion Goslar und vom Harzer Tourismusverband unterzeichnet ist.

