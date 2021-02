Stand: 24.02.2021 11:12 Uhr Anonymer Spender zurück: 100.000 Euro gestiftet

Seit Jahren tut ein anonymer Wohltäter im Raum Braunschweig Gutes und spendet große Summen für wohltätige Zwecke. Das Spendenmärchen von Braunschweig ging medial um die Welt und geht jetzt weiter: Der geheimnisvolle Spender stellt auf einen Schlag 100.000 Euro für Projekte gegen "häusliche Gewalt" zur Verfügung. Den in Not geratenen Frauen und Kindern zur helfen, sei ihm ein aufrichtiges Bedürfnis, schreibt der Spender in einem beigelegten Brief an die Braunschweiger Zeitung und den Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.02.2021 | 10:30 Uhr