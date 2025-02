Stand: 12.02.2025 14:03 Uhr Anonymer Spender schenkt Tierheim Wolfenbüttel 10.000 Euro

Große Freude beim Tierschutzverein Wolfenbüttel: Ein anonymer Spender hat dem Tierheim erneut 10.000 Euro zukommen lassen. Die Spende wurde am Montag zunächst den Redaktionsmitarbeitern der "Braunschweiger Zeitung" übergeben, die das Geld anschließend an das Tierheim weiterleiteten. Neben dem Geldumschlag lag ein Schreiben bei, in dem der Spender seine Verbundenheit mit der Arbeit des Tierheims ausdrückte. Für die Mitarbeitenden und die Tiere komme die Unterstützung genau zur richtigen Zeit. Ein Teil des Geldes soll in die dringend notwendige und teure Operation eines Hundes investiert werden, die nur in einer Spezialklinik durchgeführt werden könne, teilte das Tierheim mit. Es ist bereits das dritte Mal seit 2019, dass das Tierheim in Wolfenbüttel eine hohe Geldspende von einem unbekannten Geldgeber erhält. Wer hinter den großzügigen Zuwendungen stecke, bleibe weiterhin ein Rätsel. Im Dezember hatte ein Unbekannter 30.000 Euro an Pfarrgemeinde in Braunschweig gespendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.02.2025 | 13:30 Uhr