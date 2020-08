Stand: 05.08.2020 09:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Anonymer Spender gibt 100.000 Euro für Hospiz

Ein anonymer Wohltäter hat 100.000 Euro an die Hospiz-Stiftung in Gifhorn gespendet. Er übergab das Geld am Dienstag einer Redakteurin der "Braunschweiger Zeitung". Mit dem Geld solle der Bau eines neuen Hospizhauses in Gifhorn unterstützt werden. Bei dem Spender soll es sich der Zeitung zufolge um die Person handeln, die in den vergangenen vier Jahren immer wieder große Beträge an gemeinnützige Einrichtungen in der Region gespendet hat.

