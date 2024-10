Anonymer Bürgerwehr-Aufruf im Landkreis Gifhorn sorgt für Aufruhr Stand: 18.10.2024 15:00 Uhr Unbekannte haben Flugblätter in die Briefkästen der Bürger in Osloß geworfen. Es wird dazu aufgerufen, nächtliche Bürgerwehren zu bilden, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Ein Aufruf, der auf mögliche Kriminalität im Ort hindeutet - doch laut Bürgermeister Axel Passeier (SPD) ist davon in Osloß (Landkreis Gifhorn), neun Kilometer nordwestlich von Wolfsburg, keine Spur. "Ich bekomme seit Tagen aufgeregte Anrufe von besorgten Bürgern, die wissen wollen, was in Osloß los ist", berichtet Passeier im Gespräch mit NDR Niedersachsen. Für ihn ist klar: Die Aktion sei vollkommen überzogen und verbreite ein falsches Bild von der Situation vor Ort. "Es gibt hier keine gehäufte Kriminalität. Manchmal wird vielleicht ein Blumentopf gestohlen, aber das war es auch schon", stellt er klar. Auch die Polizei bestätigte dem NDR, dass die Kriminalität vor Ort nicht gestiegen sei.

Staatsschutz ist involviert

Besonders ärgerlich findet der Bürgermeister, dass die Flugblätter anonym verfasst wurden. Niemand im Ort habe sich bislang dazu bekannt, diesen Aufruf verfasst zu haben. Passeier vermutet, dass möglicherweise versucht werde, diffuse Ängste zu schüren - vielleicht auch im Zusammenhang mit den im Dorf lebenden Geflüchteten. "Dabei gibt es keinerlei nennenswerte Probleme mit der Integration", betont er. Direkt nach dem Auftauchen der Flyer hat der Bürgermeister die Polizei eingeschaltet, die nun gegen Unbekannt ermittelt. Auch der Staatsschutz ist mittlerweile involviert, um herauszufinden, wer hinter der Verbreitung der Flugblätter steckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.10.2024 | 15:00 Uhr