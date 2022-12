Stand: 01.12.2022 14:36 Uhr Anonyme Großspende von 30.000 Euro für neues Tafel-Fahrzeug

In Peine hat ein anonymer Geldspender mit 30.000 Euro den Kauf eines neuen Kühlfahrzeugs für die dortige Tafel ermöglicht. Der evangelische Superintendent Volker Menke und die Leiterin der Tafel, Birgit Kegel, stellen das neue Fahrzeug am 7. Dezember in Dienst. Das teilte eine Kirchensprecherin am Donnerstag in Peine mit. Rund 50 Helfer engagieren sich nach eigenen Angaben bei der Tafel, die vom evangelischen Kirchenkreis und einer katholischen Gemeinde getragen wird.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.12.2022 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement