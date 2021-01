Stand: 14.01.2021 14:56 Uhr Anklage gegen Serienbrandstifter von Einbeck erhoben

Im vergangenen Sommer hat ein Serienbrandstifter in Einbeck (Landkreis Northeim) sein Unwesen getrieben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Göttingen Anklage gegen den Verdächtigen erhoben. Sie legt dem 24 Jahre altem Mann 16 Brände in Gartenlauben, Strohlager und einer Scheune zur Last, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Neben den Feuern wirft die Anklagevertretung dem bei Braunschweig lebenden Mann 33 Betrugsdelikte vor. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.01.2021 | 14:30 Uhr