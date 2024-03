Stand: 14.03.2024 10:05 Uhr Angriff mit Spritze? Polizei sucht Zeugen einer Attacke

In Göttingen ist ein 47 Jahre alter Mann von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und leicht am Bein verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Nachmittag des 1. März am Rand der Innenstadt. Ersten Ermittlungen zufolge sei der 17 bis 20 Jahre alte Angreifer in Begleitung zweier gleichaltriger Männer aus der Tiefgarage eines angrenzenden Wohnkomplexes gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Völlig unvermittelt habe der junge Mann den 47-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand angegriffen. Aufgrund des Verletzungsmusters könnte es sich laut Polizei bei dem Gegenstand um eine Spritze gehandelt haben. Der unbekannte Täter ist ungefähr 1,70 Meter groß und schlank, hat kurze dunkle Haare und trug zum Zeitpunkt des Angriffs dunkle Kleidung und weiße Schuhe. Die Polizei Göttingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0551) 491-2115.

