Angriff beim Urinieren: Mann in Peine niedergeschlagen

Kurz vor dem Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ist es in Peine zu einem Zwischenfall gekommen, wobei womöglich die Rivalität der beiden Fanlager eine Rolle spielt. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Freitagabend bei Peine ein 31 Jahre alter Mann von Unbekannten angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Opfer habe gegen 23.30 Uhr gemeinsam mit einem 30-jährigen Begleiter mit dem Wagen auf einem Feldweg bei Essinghausen gestoppt, um dort zu urinieren. Nach Angaben der beiden Männer seien plötzlich zwei weitere Wagen in den Feldweg gefahren. Deren Insassen hätten unvermittelt auf den 31-Jährigen eingeschlagen und seien dann geflüchtet. Der 30-Jährige gab an, dass es sich bei den Angreifern um Fans von Hannover 96 gehandelt habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Er selbst und das Opfer seien "dem Umfeld der Braunschweiger Fanszene zuzuordnen", hieß es. Die Hintergründe sind unklar, die Polizei ermittelt.

