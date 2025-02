Stand: 05.02.2025 20:16 Uhr Angriff bei Geburtstagsfeier endet im Krankenhaus

Bei einer Geburtstagsfeier in Göttingen soll ein 33-jähriger Mann einen 38-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und im Gesicht verletzt haben. Nach Polizeiangaben sind die Hintergründe der Auseinandersetzung noch unklar. Ein Rettungswagen brachte das Opfer anschließend in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Angreifer zog sich eine Verletzung an der Hand zu. Um die Umstände der Tat zu klären, nahm die Polizei alle Teilnehmer der Feier mit zur Wache. Da die Gesamtsituation zunächst unklar war, hatte die Polizei mehrere Streifenwagen zu dem Mehrfamilienhaus in der Geismar Landstraße geschickt und die Straße gesperrt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen