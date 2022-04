Stand: 03.04.2022 15:00 Uhr Angriff auf zwei Polizisten in Bad Gandersheim

Eine 20-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren haben in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) nach Angaben der Polizei einen 24-Jährigen und zwei Polizisten verletzt. Die Freundin des 24-Jährigen hatte demnach in der Nacht zu Sonntag die Polizei gerufen, nachdem die drei Verdächtigen ihren Freund in dessen Wohnung attackiert haben sollen. Bei dem Einsatz bekamen die Polizisten mehrere Faustschläge unter anderem im Gesicht ab. Beide sind nach Angaben der Polizei vorerst dienstunfähig. Weitere Beamte, die als Verstärkung gerufen wurden, konnten die Tatverdächtigen schließlich festnehmen. Die Hintergründe sind noch unklar. Gegen die drei Beschuldigten wurde neben gefährlicher Körperverletzung auch ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

