Angriff auf Ukraine belastet VW-Aktie - Sorge um Mitarbeiter Stand: 24.02.2022 09:04 Uhr Nach dem Angriff auf die Ukraine ist Volkswagen beunruhigt über die Situation seiner Mitarbeiter und der Märkte in Osteuropa. Der Kurs der VW-Aktie ist eingebrochen.

Man habe "mit Sorge und Betroffenheit die Verschärfung der Lage zur Kenntnis genommen", teilte die Konzernzentrale in Wolfsburg am Mittwoch auf Anfrage mit. VW hoffe auf eine "schnelle, friedliche Lösung auf Grundlage des internationalen Rechts" hieß es da noch, nur wenige Stunden vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Das Unternehmen prüfe laufend, welche Auswirkungen es auf die Geschäfte in den betroffenen Ländern geben könne. Vor allem müsse es jetzt darum gehen, die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten.

Wichtiger Absatzmarkt von VW betroffen

Doch auch die wirtschaftlichen Folgen sind bereits jetzt sichtbar. Bereits am Mittwoch - noch vor dem Angriff - gab der Kurs um 0,9 Prozent nach, am Donnerstag ging die Talfahrt weiter. Der Kurs gab in der Spitze um mehr als sieben Prozent nach. Der nach Toyota größte Autokonzern der Welt betreibt auch in Russland eine Fertigung. Das Werk Kaluga befindet sich südwestlich von Moskau. Zentral- und Osteuropa sind für VW ein wichtiger Absatzmarkt. Vergangenes Jahr lieferten die VW-Marken dorthin fast 660.000 Wagen aus. Die Kernmarke Volkswagen verkaufte in den zentral- und osteuropäischen Märkten 2021 etwa 206.000 Neuwagen.

IHK fürchtet Gegensanktionen

Die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen, Maike Bielfeldt, warnte am Mittwoch vor wirtschaftspolitischen Reaktionen Moskaus. "Wenn es zu weiteren Sanktionen kommt, wird das erwartbar Gegensanktionen auslösen", sagte sie. Es sei noch nicht genau abzusehen, welche Branchen es wie stark direkt treffen würde. "Fest steht aber, dass alle der knapp 1.000 in Russland engagierten niedersächsischen Unternehmen leiden werden", schätzte Bielfeldt.

Rückzug niedersächsischer Firmen aus Russland möglich

"Denn auch wenn sie in einem ersten Schritt nicht unmittelbar betroffen sein sollten, werden alle mit der Unsicherheit konfrontiert sein, welche Maßnahmen noch folgen werden", sagte Bielfeldt. Dieses Risiko könne möglicherweise auch zu Rückzügen führen. Der bilaterale Handel mit Russland konzentriert sich auf Maschinen, Autos und Elektronik.

Metaller: Krise könnte Konjunkturmotor abwürgen

Die Metallarbeitgeber, die einige Maschinen- und Anlagenbauer mit Osteuropa-Geschäft vertreten, betonten die Energieversorgung. "Die Auseinandersetzung mit Russland hat das Zeug, den Konjunkturmotor in Deutschland nach zwei Corona-Jahren das dritte Jahr in Folge abzuwürgen", sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. Weitere Preissteigerungen bei Erdgas müssten abgefedert werden - und es sei eine entschlossene Diversifizierung der Quellen nötig.

Weniger Abhängigkeit von Russland beim Gas

Verflüssigtes Erdgas (LNG) soll zum Beispiel aus den USA und anderen Ländern geliefert werden. Schmidt forderte in dem Zusammenhang, mögliche LNG-Terminals in Stade und Wilhelmshaven schneller zu planen.

VIDEO: VW und Porsche einigen sich auf Eckpunkte zum Börsengang (1 Min)

