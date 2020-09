Stand: 22.09.2020 12:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Angebliche Dachdecker erbeuten Schmuck

Die Polizei sucht angebliche Dachdecker, die einem Ehepaar in Braunschweig Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach gaben die Männer gegenüber den Senioren an, dass sie Dachdecker in der Nachbarschaft tätig waren und dabei vermeintliche Mängel am Dach des Hauses des Ehepaars festgestellt hatten. Zwei der Männer täuschten eine Schadenserfassung vor und lenkten die Senioren ab. Ihre Komplizen nutzen dies und entwendeten den Schmuck. Laut Polizei waren die vermeintlichen Handwerker mit einem weißen Transporter mit Osnabrücker Kennzeichen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0531) 47 62 516 entgegen.

