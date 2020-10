Stand: 29.10.2020 14:52 Uhr Amtsgericht Göttingen warnt vor falschen Rechnungen

Das Amtsgericht Göttingen warnt vor gefälschten Kostenabrechnungen des Registergerichts. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Zahlungsaufforderung mit dem Briefkopf der Justizbehörde sei in den vergangenen Wochen vermehrt von Unbekannten zugestellt worden, im Kleingedruckten würde zwar stehen, dass es keine amtliche "Offerte" sei, dennoch würden die Schreiben, denen ein Überweisungsträger beiliegt offiziell aussehen, so ein Sprecher des Gerichts. Wer in Zusammenhang mit Registereintragungen ein solches zweifelhaftes Kostenschreiben erhalte, solle sich telefonisch an das Amtsgericht Göttingen wenden, um die Echtheit des Schreibens zu überprüfen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.10.2020 | 06:30 Uhr