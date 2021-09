Stand: 06.09.2021 15:04 Uhr Amazon: Logistikzentrum in Helmstedt ab 2022

Der Online-Handelskonzern Amazon will nach eigenen Angaben im nächsten Jahr in ganz Deutschland 3000 neue Jobs schaffen. Der Versandhändler kündigte an, acht neue Logistikzentren bis Mitte 2022 zu eröffnen - darunter auch das in Helmstedt geplante. Mit dem Ausbau wolle man der Kundennachfrage gerecht werden und die Produktauswahl erweitern, teilte das Unternehmen in München mit.

