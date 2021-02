Stand: 01.02.2021 07:52 Uhr Altenau: Traditionsbrauerei stellt Betrieb ein

Im Harz geht eine Getränke-Ära zu Ende. Die Traditionsbrauerei in Altenau hat ihren Betrieb eingestellt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Eigentlich sollte das Unternehmen verkauft werden. Die Klosterkammer als Eigentümerin fand in den vergangenen zwei Jahren jedoch keinen Käufer. Offenbar muss zu viel saniert werden. Zwei Millionen Euro hätte ein Käufer in die Hand nehmen müssen, schätzt die Kloster Wöltingerode Brennen und Brauen GmbH. Sie hatte 2012 das Anlagevermögen der Altenauer Brauerei aus deren Insolvenz heraus gekauft. Damals lag die Produktion bei 5.300 Hektolitern jährlich. Die Gesellschaft hatte den Plan gefasst, dort 17.000 Hektoliter Bier im Jahr zu produzieren, unter anderem die Marke "Wölti-Bräu" für das Kloster Wöltingerode. Ein 2012 von der Klosterkammer in Auftrag gegebenes Gutachten hielt das Vorhaben auch für realistisch. Der Plan ging aber nicht auf: 2020 wurden in der Altenauer Brauerei lediglich 8.000 Hektoliter Bier hergestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.02.2021 | 07:30 Uhr