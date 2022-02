Stand: 11.02.2022 12:22 Uhr Alstom-Werk in Salzgitter: Unternehmen verhandelt Zukunft

Beim Bahntechnikhersteller Alstom verhandeln heute Unternehmensführung und Betriebsrat über die Zukunft des Werks. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass ein Milliarden-Auftrag von Salzgitter nach Breslau in Polen abwandern soll. Der Betriebsrat wirft dem Unternehmen deshalb Vertragsbruch vor, wie auch jüngst aus einem Brief an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) hervorgeht. Laut der Arbeitnehmervertretung gilt der Standort Salzgitter bis 2025 als gesichert. Darüber gebe es ein Abkommen, für das die Mitarbeiter sogar auf Geld verzichtet haben. Nun seien aber Arbeitsplätze gefährdet, weil das Werk ohne diesen Großauftrag aus Norwegen nicht ausgelastet sei.

