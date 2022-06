Stand: 17.06.2022 14:35 Uhr Alpakas besuchen Psychologie-Vorlesung in Göttingen

So viele Studierende auf einmal haben "Tante Bärbel" und "Elsa" wohl noch nie gesehen. Die beiden Alpaka-Weibchen haben am Donnerstag eine Vorlesung an der Privaten Hochschule Göttingen (PFH) besucht - und zwar als Anschauungsobjekt zum Lernen, Anfassen, Füttern und Fotografieren. Mitgebracht hatte sie Heiko Bock, der Betreiber von Oscars Farm in Hardegsen, der an der PFH einen Vortrag über die Möglichkeiten tiergestützter Interventionen in den Bereichen Psychologie, Medizin und Pädagogik hielt. "Tiergestützte Therapie ist im Rahmen der Klinischen Psychologie ein hilfreiches Mittel in der Behandlung zahlreicher psychischer Störungen, wie beispielsweise bei Depressionen oder Angststörungen", erklärte Youssef Shiban, der den Besuche initiiert hatte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere