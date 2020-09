Aktionärs-Hauptversammlung bei VW: Gewinn trotz Krise Stand: 30.09.2020 12:33 Uhr Volkswagen geht trotz der Corona-Krise davon aus, das Jahr 2020 mit einem Gewinn abzuschließen. Das sagte VW-Chef Herbert Diess am Mittwoch bei der Hauptversammlung gegenüber den Aktionären.

Vorstandschef Diess rechnet damit, dass sich der Aufwärtstrend bei den ausgelieferten Autos fortsetzt, nachdem der Absatz im Frühjahr coronabedingt eingebrochen war. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. VW will seinen Konzernumbau weiter vorantreiben. Der Wandel werde durch Corona nicht gebremst, sondern beschleunigt, sagte Diess. Bis 2024 sollen 33 Milliarden Euro in die Elektromobilität fließen.

Videos 1 Min VW will mit Elektro-Kompaktwagen ID.3 überzeugen Volkswagen hat am Freitag das erste, rein batteriebetriebene Auto seiner neuen "ID."-Serie an einen Kunden übergeben. Wegen Software-Problemen war es zu Verzögerungen gekommen. 1 Min

VW will in IT-Kompetenz investieren

Noch entscheidender als die Antriebstechnik sei aber das Thema Informationstechnologie, so Diess. Das Unternehmen will daher bis 2024 14 Milliarden Euro in den Aufbau der IT-Kompetenz investieren. Für die Autos bedeutet das: Liegt der Eigenanteil bei der Software bisher noch unter 10 Prozent, sollen es in Zukunft mehr als 60 Prozent sein.

Aufarbeitung des Dieselskandals komme voran

Nach wie vor beschäftigen den Konzern die Folgen des Dieselskandals. VW sei mit dem Aufarbeiten gut vorangekommen, aber noch nicht am Ziel, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch. Ein Verfahren gegen ihn selbst wurde in diesem Jahr eingestellt, Ex-Chef Martin Winterkorn wird sich dagegen noch vor Gericht verantworten müssen. Gegen den ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler hat am Mittwoch der Strafprozess in München begonnen.

Dividende: Ja, aber nicht ganz so hoch

Die Hauptversammlung bei Volkswagen findet seit dem Vormittag wegen der Corona-Krise zum ersten Mal rein virtuell statt. Vorstandschef Diess muss den Aktionären Rede und Antwort stehen. Dabei geht es auch um ihre Dividende: Der Konzern will ihnen für das vergangene Jahr 4,86 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen. Der Konzern hat den Vorschlag auf das Niveau von 2018 gekürzt.

Weitere Informationen Klimaschutztäuschung bei E-Flotte? VW prüft Vorwürfe Greenpeace wirft dem Autobauer vor, in der Produktion entstehendes CO2 nicht wie beworben auszugleichen. mehr Winterkorn auch wegen Marktmanipulation angeklagt Der frühere VW-Konzernchef Martin Winterkorn muss auch wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation vor Gericht. Das hat das Landgericht Braunschweig mitgeteilt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.09.2020 | 12:00 Uhr