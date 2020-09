Aktionärs-Hauptversammlung bei VW: Dividende trotz Krise Stand: 30.09.2020 10:32 Uhr VW will seinen Aktionären trotz der Krise eine Dividende zahlen. Das soll heute bei der Hauptversammlung beschlossen werden. Der Konzern hat den Vorschlag aber auf das Niveau von 2018 gekürzt.

Die Hauptversammlung bei Volkswagen findet am Vormittag wegen der Corona-Krise zum ersten Mal rein virtuell statt. Vorstandschef Herbert Diess muss den Aktionären Rede und Antwort stehen. Dabei wird auch auf das vergangene Jahr geblickt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Videos 1 Min VW will mit Elektro-Kompaktwagen ID.3 überzeugen Volkswagen hat am Freitag das erste, rein batteriebetriebene Auto seiner neuen "ID."-Serie an einen Kunden übergeben. Wegen Software-Problemen war es zu Verzögerungen gekommen. 1 Min

2019: Rekordumsatz, dann kam Corona

2019 lief es für Volkswagen noch gut: Umsatz und Gewinn stiegen auf Rekordniveau. Im Frühjahr 2020 folgte dann der Einbruch durch die Corona-Krise. Aber obwohl die Bänder wochenlang stillstanden, ist VW bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen.

Folgen der Dieselaffäre belasten Konzern weiterhin

Allerdings belasten den Konzern weiterhin die Folgen des Dieselskandals und die damit verbundenen Gerichtsprozesse. Die Ausgaben, die VW in Folge der Affäre gezahlt hat, summieren sich mittlerweile auf rund 32 Milliarden Euro. Aktionärsschützer gehen davon aus, dass das ein Thema bei der Hauptversammlung sein wird. Außerdem geht es darum, wie Volkswagen bei Zukunftsthemen wie Elektromobilität vorankommen will. Den Aktionären will der Konzern heute für das Jahr 2019 eine Dividende von 4,86 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen.

