Agaplesion Krankenhaus insolvent: Ein Schlag für Holzminden Stand: 22.08.2023 14:46 Uhr Die Insolvenz des Agaplesion Krankenhauses in Holzminden ist laut Landrat ein "fürchterlicher Schlag" für die Region. Der Insolvenzverwalter prüft, wie die Klinik saniert werden kann.

Alle medizinischen Angebote in der Region seien auf die Klinik ausgerichtet gewesen, sagte Landrat Michael Schünemann (CDU) nach der am Montag bekannt gewordenen Insolvenz. Wie es jetzt bei Notfällen und mit dem Rettungsdienst weitergehe, sei unklar, so Schünemann. Der Landkreis will helfen, das Krankenhaus nach Möglichkeit zu retten.

Niedergelassene Ärzte sollen vom Klinikum abgeraten haben

Als Gründe für die Insolvenz nennt Agaplesion fehlende Soforthilfen für den Inflationsausgleich und höhere Personal- und Sachkosten. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe es weniger Patientinnen und Patienten gegeben. Nach Informationen des NDR gab es aber noch weitere Gründe, die zur Insolvenz führten. So soll das Verhältnis zwischen vielen niedergelassenen Ärzten im Landkreis und den Krankenhausärzten sehr angespannt gewesen sein: Viele Ärzte hätten ihren Patienten geraten, lieber Kliniken in Göttingen, Hameln oder Höxter aufzusuchen, da sie dort besser behandelt würden. Außerdem habe eine gekündigte Krankenhausärztin viele Patienten mitgenommen, hieß es.

Landkreis will bei Rettung des Krankenhauses helfen

Der Betrieb im Agaplesion Krankenhaus geht vorerst weiter. Um diesen aufrechtzuerhalten, musste Agaplesion nach eigenen Angaben bereits in den vergangenen Jahren 15 Millionen Euro zuschießen. Das Land Niedersachsen hat in den vergangenen zehn Jahren zudem 23 Millionen Euro in das Krankenhaus investiert. Viele Einrichtungen sind neu. Erst im vergangenen Jahr wurden weitere drei Millionen Euro bewilligt - wie dieses Geld jetzt eingesetzt wird, ist noch unklar.

