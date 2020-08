Stand: 31.07.2020 21:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

AfD-Parteitag im September in Braunschweig

Die AfD Niedersachsen wird ihren Parteitag in Braunschweig ausrichten. Das hat die Landesvorsitzende Dana Guth angekündigt. Der Parteitag soll demnach am 12. und 13. September im Millenium Event Center stattfinden. Der entsprechenden Vertrag mit der Halle sei von allen Beteiligten unterzeichnet, so Guth. Die Partei hatte seit Jahresbeginn viele Absagen von Veranstaltungsorten bekommen. Bei dem Landesparteitag will sich Guth erneut zur Vorsitzenden wählen lassen, es gibt mehrere Gegenkandidaten.

