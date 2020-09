Stand: 12.09.2020 16:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

AfD-Landesparteitag: Wer wird neuer Vorsitzender?

Die AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Jörg Meuthen haben den Landesparteitag in Braunschweig mit Begrüßungsreden eröffnet. Meuthen hat dabei ein düsteres Bild von Deutschland gezeichnet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Bundesregierung und die anderen Partei versagten, so Meuthen. Für die AfD sei es höchste Zeit, als bürgerliche Kraft regierungsfähig zu werden. Chrupalla betonte, die AfD dürfe sich nicht teilen lassen, das Lagerdenken müsse enden. Das bezieht offenbar die Anhänger des aufgelösten völkisch-nationalistischen Flügels der AfD ein. Chrupalla erhielt deutlich mehr Applaus von den rund 500 AfD-Mitgliedern als Meuthen, auf dessen Seite sich die derzeitige Landesvorsitzende Dana Guth sieht.

Demonstranten verzögern Beginn

Die Reden von Meuthen und Chrupalla wurden vorgezogen, weil sich der Beginn des Parteitags verzögert hatte. Demonstranten hatten Zufahrtswege zum Veranstaltungsort Millenium Event Center blockiert. Laut Polizei wurden AfD-Mitglieder beleidigt und körperlich angegangen. Einige Gegendemonstranten hätten versucht, Polizeilinien zu durchbrechen. Da Auflagen nicht eingehalten und Rettungswege nicht freigehalten wurden, habe die Behörde Gespräche mit den Verantwortlichen der Demos gesucht. Als dies zu keiner Lösung geführt habe, seien Diensthunde, Reiterstaffel, Pfefferspay und Schlagstöcke eingesetzt worden. Rund 1.000 Menschen wollten nach Angaben der Polizei gegen das AfD-Treffen demonstrieren. Mehrere Protestzüge und stationäre Kundgebungen waren angemeldet. Die Polizei sperrte den Zugang zu dem Tagungsgelände weiträumig ab.



"Die Zivilgesellschaft unserer Stadt lebt"

Ein Großteil des Gegenprotests verlief offenbar friedlich. Sebastian Wertmüller vom "Bündnis gegen Rechts" sprach von rund 4.000 Demonstrantinnen und Demonstranten, die an der Abschlusskundgebung des Bündnisses dem Schlossplatz teilgenommen hätten. Weitere tausend Menschen aus der Kulturszene hätten sich am Burgplatz getroffen. "Die Zivilgesellschaft unserer Stadt lebt und die AfD widert sie an. Dass dieser braune Haufen jetzt sich schon wieder hier zusammenfindet, kann nur auf Widerstand stoßen", sagte Wertmüller. Er betonte, dass bei den Gegendemonstrationen durchweg Hygieneauflagen eingehalten worden seien. "Das unterscheidet uns von anderen", so Wertmüller. Den Hunde- und Tränengaseinsatz gegen Demonstranten vom Morgen kritisierte er. Er rief Betroffene und Zeugen auf, sich beim Bündnis zu melden. "Polizeihunde und Tränengas sind nicht angemessen im Umgang mit friedlichen Blockierern."

142 Partei-Austritte seit Mai 2020

Landeschefin Guth, die auch Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag ist, wies darauf hin, dass der Landesverband zuletzt viele Mitglieder verloren habe. Seit Ende Mai habe es 142 Austritte gegeben, das sei rund ein Viertel aller Austritte in den vergangenen zwei Jahren, so Guth. Dies stehe im Zusammenhang mit der angekündigten Beobachtung von Teilen der Partei durch den niedersächsischen Verfassungsschutz. Gegen die Beobachtung in Niedersachsen hat die AfD vor einigen Tagen Klage beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht. "Diese Klage wird für uns elementar wichtig sein", sagte Guth.

Vier Gegenkandidaten für Guth

Auf dem Parteitag wählen die Mitglieder einen neuen Vorstand. Die Landeschefin Dana Guth rechnet mit ihrer Wiederwahl. Mit dem Bundestagsabgeordneten Jens Kestner, Stefan Wirtz, Christopher Emden und dem Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff stehen bisher vier Gegenkandidaten zur Wahl.

