Stand: 24.02.2015 12:36 Uhr Ärztin stirbt nach Verpuffung in Göttingen

Nach einer Verpuffung in einem Göttinger Blutspendedienst am 13. Februar ist eine Frau nun an ihren schweren Verbrennungen gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen mitteilte, starb die 55-jährige Ärztin am Montag. Bei dem Unglück war auch ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll eine undichte Gasleitung am Gehweg die Ursache gewesen sein. Als dann ein Lichtschalter im Gebäude betätigt wurde, sei es zu der schweren Verpuffung gekommen.

Wurde das Leerrohr fachgerecht verlegt?

Nach den bisherigen Ermittlungen sei das Gas, das aus dem Leitungsleck im Erdreich ausgetreten war, durch ein Leerrohr für Elektro- und Datenkabel in das Gebäude gelangt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich auch mehr als einen Tag nach der Verpuffung noch Gas in verschiedenen Räumen und Zwischenräumen des Gebäudes. Um letzte Kontaminationen zu beseitigen, wurde das Gebäude schließlich mit Druckbelüftern entlüftet. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob das Leerrohr fachgerecht verlegt wurde.

