Ärztin stirbt nach Explosion: Handwerker stehen vor Gericht Stand: 02.06.2021 13:17 Uhr Sechs Jahre ist es her, dass bei einer Explosion im Blutspendedienst in Göttingen eine 55-jährige Ärztin ums Leben kam. Ab Donnerstag beschäftigt der Fall das Landgericht Göttingen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass bei den Arbeiten an einer Gasleitung Fehler gemacht wurden. Sie hat deshalb Anklage gegen vier Handwerker erhoben. Den Mitarbeitern zweier Handwerksbetriebe wird fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die Männer sollen ein neues Rohr nicht ordnungsgemäß verschlossen und abgedichtet haben. Das Gas strömte dann laut Anklage durch das Erdreich in einen Installationskanal und von dort in das Gebäude des Blutspendedienstes, wo es sich staute.

Videos 1 Min Göttingen: Anklage wegen tödlicher Gasexplosion Vier Handwerker sind angeklagt. Sie sollen EDV- und Stromleitungen verlegt, aber nicht fachgerecht abgedichtet haben. (30.11.2020) 1 Min

Mitarbeiter lag vier Wochen im Koma

Als die Ärztin am Morgen des 13. Februar 2015 das Licht anschaltete, entzündete ein Funke das Gas-Luft-Gemisch und es kam zur Explosion. Die Ärztin wurde durch Brandwunden so schwer verletzt, dass sie zehn Tage später starb. Außerdem erlitt ein Sicherheitsmitarbeiter schwere Verbrennungen, er lag vier Wochen im künstlichen Koma.

Drei Verhandlungstermine vorgesehen

Die Suche nach der Ursache nahm viel Zeit in Anspruch. Insgesamt sechs Gutachten holte die Staatsanwaltschaft ein, bevor sie Anklage gegen die Handwerker erhob. Für den am Donnerstag beginnenden Prozess sind viele Zeugen geladen. Das Gericht hat bislang drei Verhandlungstermine angesetzt.

