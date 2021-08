Stand: 20.08.2021 12:12 Uhr Ärger um Arbeitszeiten bei Dufthersteller Symrise

Beim Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise in Holzminden gibt es Ärger um den Haustarifvertrag. Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) fordert, die Arbeitszeit von 40 auf 37,5 Stunden pro Woche zu verkürzen. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft die Belegschaft am Sonnabend zur Demonstration aufgerufen. Ein Symrise Sprecher verwies darauf, dass das Unternehmen den Beschäftigten bereits eine Lohnerhöhung von vier Prozent ausgezahlt habe. Es könne jetzt nicht auch noch die Arbeitszeit verkürzt werden, so der Sprecher, denn der deutsche Symrise-Standort müsse international konkurrenzfähig bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.08.2021 | 07:30 Uhr