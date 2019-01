Stand: 11.01.2019 12:00 Uhr

Ägypten lässt Göttinger Studenten frei

Der vor zwei Wochen in Ägypten festgenommene Student aus Göttingen ist wieder zurück in Deutschland. Das Auswärtige Amt (AA) in Berlin bestätigte am Mittag, dass sich der Mann wieder auf deutschem Boden befindet. Über die Details, etwa, ob der Göttinger gefoltert wurde und ob er von deutschen Behörden zu den Terror-Vorwürfen der Ägypter befragt werden soll, wollten die Sprecher von AA und Bundesinnenministerium nichts bekannt geben.

Ägypten: Wird festgesetzter Student abgeschoben? Niedersachsen 18.00 - 10.01.2019 18:00 Uhr Autor/in: Antje Wöhnke Wird der 23-jährige Student, der in Ägypten festgesetzt ist, nach Deutschland ausgewiesen? Das hofft die Familie des Mannes aus Göttingen. Der Vater und zwei Brüder sind vor Ort.







Göttinger kam in der Nacht in Deutschland an

Zunächst hatte am Freitag die regierungsnahe ägyptische Zeitung "Al-Ahram" darüber berichtet, dass der Student abgeschoben wurde. Auf der Onlineseite der Zeitung waren am Morgen Fotos des 23-Jährigen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Kairo sowie ein Foto des Flugtickets nach Frankfurt zu sehen. Demnach ist der Göttinger um 2.14 Uhr zurück nach Deutschland geflogen worden. Im Bericht heißt es, dass der Göttinger mit deutscher und ägyptischer Staatsbürgerschaft versucht haben soll, sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf der Sinai-Halbinsel anzuschließen. Die ägyptischen Behörden hatten den Studenten vor zwei Wochen bei seiner Einreise in Kairo festgenommen. Danach hatte seine Familie nichts mehr von ihm gehört.



In Ägypten wird noch ein weiterer Deutscher festgehalten, wie der AA-Sprecher am Freitag bestätigte. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Gießen, bei dem die Sicherheitsbehörden Karten der Sinai-Halbinsel gefunden haben wollen, so der Bericht.

