Stand: 23.11.2022 16:37 Uhr Adventskranz für den Landtag kommt aus Neuerkerode

Auch in diesem Jahr haben Menschen mit Behinderung aus Neuerkerode (Landkreis Wolfenbüttel) Weihnachtsschmuck für den Niedersächsischen Landtag gefertigt. Die Mitarbeitenden der Evangelischen Stiftung Neuerkerode überreichen am Donnerstag Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) ihren Adventskranz. Der Kranz hat nach Angaben der Stiftung einen Durchmesser von 1,30 Meter und vier LED-Kerzen, rote Schleifen sowie Kugeln. Bereits seit 27 Jahren sorgen die Beschäftigten der Behinderten-Einrichtung für weihnachtliche Stimmung im Parlament. Der Kranz soll wie jedes Jahr in der Portikushalle aufgehängt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.11.2022 | 06:30 Uhr