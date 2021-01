Adrian Piper wird mit Kaiserring 2021 ausgezeichnet Stand: 21.01.2021 12:34 Uhr Die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Adrian Piper wird mit dem diesjährigen Kaiserring der Stadt Goslar geehrt. Der Preis soll im Herbst überreicht werden.

Piper gilt als einflussreiche Künstlerin und Philosophin. Seit den 1960er-Jahren hat sie die Konzeptkunst in den USA maßgeblich mitgeprägt. Sie schafft Kunstwerke in einer Vielzahl unterschiedlicher Medien. Darunter sind unter anderem Collagen, Zeichnungen auf vorgedrucktem Papier, Video-Installationen, Performances und Audio-Arbeiten. Ihre Medien-Installation und Gruppenperformance "The Probable Trust Registry" brachte Piper auf der 56. Biennale von Venedig 2015 den Goldenen Löwen als beste Künstlerin ein. Seit 2005 lebt und arbeitet die 72-Jährige in Berlin.

Doppelverleihung im Herbst geplant

"Sie führt den Betrachtenden vor Augen, dass es immer auch auf uns selbst, unser Denken und Handeln ankommt", begründete die Jury die Entscheidung. So habe die Künstlerin sich insbesondere mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auseinandergesetzt. Piper sowie der Preisträger aus dem Jahr 2020, Hans Haacke, sollen ihre Auszeichnung - wenn möglich - im Herbst gemeinsam entgegennehmen. Der Goslarer Kaiserring wird seit 1975 vergeben. Zu den Preisträgern gehören bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Cindy Sherman, Jenny Holzer, Max Ernst, Joseph Beuys, Gerhard Richter, Christo und Andreas Gursky.

