Stand: 23.12.2020 07:22 Uhr Adenstedt: Leiche nach Brand in Fachwerkhaus entdeckt

In Adenstedt (Landkreis Peine) ist in der Nacht zu Mittwoch beim Brand eines Fachwerkhauses ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei handelt es sich sehr wahrscheinlich um die 75 Jahre alte Bewohnerin des Hauses. Eine Zeugin hatte gegen Mitternacht Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in das Haus ein und fanden dort die leblose Person. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe sind noch unklar.

