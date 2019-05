Stand: 20.05.2019 11:24 Uhr

Ade, Urkilo! Neue Definition gilt seit heute

Das war es für das Urkilo: Passend zum Welt-Metrologietag an diesem Montag ist heute ein neues Einheitensystem für Maße und Gewichte im Kraft getreten. Das damit als Maßeinheit abgelöste Urkilogramm, welches in einem Tresor in Paris gelagert wird, war ein Grund für die Neu-Definition - denn das "Grand K" wurde aus unbekannten Gründen immer leichter.

PTB-Experte: "Es wird abstrakter, aber auch stabiler"

Die auf einer Generalkonferenz für Maß und Gewicht im vergangenen Herbst beschlossene neue Definition besagt, dass ein Kilogramm nun der Masse einer bestimmten Anzahl von Siliziumatomen entspricht. Durch die Verwendung dieser konstanten Größe sei man sicher, dass sich diese nicht ändern, sagte Jens Simon von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. "Es wird abstrakter, aber es wird auch universeller und es wird stabiler", sagte der Sprecher NDR 1 Niedersachsen.

Durchbruch vor zwei Jahren

Die Suche nach einem Ersatz für das Urkilo hatte sich über mehr als zwei Jahrzehnte hingezogen. Während Forscher-Teams in den USA und Kanada an sogenannten Watt-Waagen arbeiteten, forschten PTB-Wissenschaftler an einer Kilogramm-Bestimmung durch das Zählen von Atomen in nahezu perfekten Siliziumkugeln. Vor zwei Jahren gelang ihnen dabei mit dem sogenannten Avogadro-Projekt der Durchbruch.

Keine Auswirkungen auf den Alltag

Sowohl der "Avogadro"-Ansatz aus Braunschweig als auch die "Watt-Waage" gelten nun als Eckpfeiler der Neudefinition des Kilogramms, die ab jetzt über die sogenannte"Plancksche Konstante" erfolgt. Auswirkungen auf den Alltag wird die Umstellung laut PTB-Sprecher Simon nicht haben: Jedes Messgerät, was im Alltag verwendet wird, könne weiter benutzt werden. "Wir können alle denselben Messungen vertrauen, denen wir auch gestern vertraut haben", sagte Simon.

