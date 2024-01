Achtung Blitzeis: Warnung vor Glätte in Niedersachsen Stand: 11.01.2024 18:36 Uhr Wegen überfrierender Nässe und gefrierendem Regen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Niedersachsen vor Glatteis. Im Südosten sorgte Blitzeis am Abend für zahlreiche Unfälle auf den Autobahnen.

In Salzgitter gilt wegen extremer Glatteisbildung für das gesamte Stadtgebiet eine amtliche Gefahrenmeldung. Anwohner sollten Fahrten mit dem Auto vermeiden und wenn möglich zuhause bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im gesamten Osten, Süden und Westen Niedersachsens vor markanter Glätte. Nicht notwendige Fahrten und Aufenthalte im Freien sollten demnach auch hier vermieden werden. Die Warnung gilt zunächst bis Freitag, 10 Uhr. Am Freitag sollen die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen, am Abend könnte es laut DWD dann erneut zu Glätte kommen.

Zahlreiche Glätteunfälle auf Autobahnen in Niedersachsen

Auf der A39 Richtung Braunschweig zwischen Westerlinde und Salzgitter-Lichtenberg verursachte Blitzeis am Abend mehrere Unfälle, ebenso auf der A7 von Kassel Richtung Hannover in Höhe Bockenem. Auch in Braunschweig, in Salzgitter, im Landkreis Wolfenbüttel, rund um Gifhorn und im Harz habe es zahlreiche Unfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen am Abend - so viele, dass die Leitstelle noch keinen Überblick habe. Aktuell handele sich um Blechschäden mit leicht verletzten Personen. Die Feuerwehr Braunschweig dagegen schrieb auf Instagram, Glätteunfälle sorgten für ein erhöhtes Patientenaufkommen.

