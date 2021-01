Abschiebung eines möglichen "Gefährders" scheitert erneut Stand: 04.01.2021 15:41 Uhr Ein von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestufter türkischer Staatsangehöriger aus Göttingen darf vorerst nicht in die Türkei ausgewiesen werden.

Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden. Das Gericht gab damit einem Eilantrag des 30-Jährigen gegen seine von der Stadt Göttingen verfügte Ausweisung und polizeiliche Meldepflicht statt. Das Gericht kam nach Prüfung der Aktenlage zu dem Ergebnis, dass die Ausweisung rechtswidrig sei. Es gebe zwar einen sogenannten Ausweisungsanlass, weil die konkrete Gefahr bestehe, dass der Antragsteller - wie schon in der Vergangenheit - auch in Zukunft Straftaten begehen werde. Die Ausweisung sei aber nicht unerlässlich, hieß es.

Sympathien für den "Islamischen Staat"?

Es handelte sich bereits um den zweiten Versuch der Behörden, den in Deutschland geborenen türkischen Staatsangehörigen abzuschieben. Ursprünglich hatte das niedersächsische Innenministerium die Abschiebung des 30-Jährigen angeordnet, der im Sommer 2018 nach Göttingen gezogen war. Das Ministerium begründete die Abschiebungsanordnung damit, dass der 30-Jährige aufgrund seines Umgangs mit Angehörigen der radikal-salafistischen Szene selbst radikalisiert worden sei. Er sympathisiere mit dem sogenannten Islamischen Staat (IS) und identifiziere sich in hohem Maße mit einer militanten Auslegung des Islam.

Bundesverwaltungsgericht gibt Kläger recht

Der 30-Jährige zog daraufhin vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und hatte Erfolg: Das Gericht gab zunächst einem Eilantrag gegen seine drohende Abschiebung statt, woraufhin er aus der Abschiebehaft entlassen wurde. Nach Ansicht des Senats reichten die von den Behörden vorgelegten Erkenntnisse nicht aus, um die Gefahrenprognose zu belegen. Im Januar 2020 hob das Gericht in Leipzig dann die vom Land Niedersachsen verfügte Abschiebungsanordnung auf.

Auch Stadt Göttingen scheitert

Die Stadt Göttingen verfügte anschließend die Ausweisung des Mannes, eine Meldepflicht und die sofortige Vollziehbarkeit. Die Behörde begründete dies im Wesentlichen mit seiner Straffälligkeit und seiner besonderen Gefährlichkeit. Sein Interesse am Verbleib in Deutschland müsse dagegen zurücktreten. Dem Eilantrag des 30-Jährigen gegen diesen Bescheid gab das Verwaltungsgericht nun statt.

