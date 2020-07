Stand: 29.07.2020 18:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Abhör-Affäre: VW erstattet Strafanzeige

Weil Gespräche einer Arbeitsgruppe bei Volkswagen heimlich mitgeschnitten wurden, hat der Wolfsburger Autobauer nun Strafanzeige erstattet. Das bestätigte ein VW-Sprecher am Mittwoch. Die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft richte sich gegen unbekannt. Es geht um Vorfälle, die schon einige Jahre zurückliegen: Die Mitschnitte sollen 2017 und 2018 entstanden sein. Die betreffende Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Streit mit dem Zulieferer Prevent und wie Volkswagen damit umgehen wollte.

Videos 02:30 Hallo Niedersachsen VW: Wurden interne Sitzungen abgehört? Hallo Niedersachsen Sitzungen einer Strategie-Runde bei VW im Prevent-Fall wurden offenbar jahrelang aufgezeichnet. Ein Mann taucht immer wieder auf: Ralf Brandstätter, mittlerweile Markenchef des Konzerns. Video (02:30 min)

Prevent prüft rechtliche Schritte gegen VW

Das Online-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" hatte am Sonnabend Auszüge aus den Mitschnitten veröffentlicht. Dem Bericht zufolge gibt es fast 50 Stunden Audiomaterial. Von Prevent hieß es, das Unternehmen habe keine Kenntnis von den Aufnahmen gehabt. "Da die Aktionen von VW Prevent gezielt geschadet haben, prüfen wir derzeit selbst rechtliche Schritte gegen Volkswagen", teilte ein Sprecher der Zulieferergruppe am Montag in Frankfurt mit.

Ein Prevent-Tochterunternehmen hatte vor vier Jahren die Belieferung von VW mit Sitzbezügen und Getriebegehäusen im Streit um Bedingungen eingestellt und VW über Tage zu einem Produktionsstopp gezwungen. Betroffen war damals auch das Stammwerk in Wolfsburg. Noch immer sind Gerichte mit der Auseinandersetzung beschäftigt.

