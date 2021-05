Stand: 04.05.2020 11:06 Uhr Abgesagte Domfestspiele: Bitte um finanzielle Hilfe

Nach der coronabedingten Absage der Domfestspiele in Bad Gandersheim bittet der Förderverein der Festspiele Ticketkäufer um finanzielle Hilfe. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wenn es möglich sei, sollten Theaterfreunde für bereits gekaufte Eintrittskarten kein Geld zurückverlangen, so der Vereinsvorsitzende Hinrich Bönicke. Durch eine Ticketspende könnte alle mithelfen, die Gandersheimer Domfestspiele für die Zukunft zu retten. Einen ähnlichen Appell hatten auch die Göttinger Händelfestspiele an Ticketkäufer gerichtet, nachdem das 100. Festspieljubiläum wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.05.2020 | 13:30 Uhr