Stand: 08.02.2019 21:47 Uhr

Abgas-Skandal: VW will Schadenersatz von Bosch

Im Abgas-Skandal prüft Volkswagen offenbar Schadenersatzansprüche gegen den Zulieferer Bosch. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach geht der Autobauer aus Wolfsburg davon aus, dass Bosch für die finanziellen Schäden des Konzerns mitverantwortlich ist. Von Bosch stammt die Software, mit der VW millionenfach Abgaswerte in Dieselfahrzeugen manipuliert hatte.

Volkswagen schweigt zu Plänen

VW wollte sich am Freitag nicht dazu äußern, ob es tatsächlich Schadenersatzansprüche gegen den Zulieferer gibt - und falls ja, in welcher Höhe. Aus Wolfsburg heißt es nur, dass der Konzern sich nicht zu möglichen internen, vertraulichen Vorgängen äußere. Dass VW eine entsprechende Klage prüft, ist aber recht wahrscheinlich. Der Dieselbetrug hat VW bisher rund 28 Milliarden Euro gekostet. Der Konzern prüft auch an anderer Stelle bereits, ob er sich Geld zurückzuholen kann - beispielsweise von Ex-Chef Martin Winterkorn.

Ermittler prüfen Rolle von Bosch noch

Die Rolle von Bosch im Abgas-Skandal ist bisher nicht eindeutig geklärt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen mehrere Bosch-Mitarbeiter unter anderem wegen Beihilfe zum Betrug.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.02.2019 | 19:00 Uhr