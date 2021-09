Stand: 23.09.2021 08:50 Uhr Abbiegefehler mit Folgen: Sechs Menschen bei Unfall verletzt

Ein Fehler eines 20 Jahre alten Autofahrers beim Abbiegen hat am Mittwoch in Meine (Landkreis Gifhorn) zu einem schweren Unfall mit sechs verletzten Menschen geführt, darunter einem einjährigen Kind. Laut Polizei war insgesamt fünf Fahrzeuge involviert. Demnach war der 20-Jährige zunächst mit dem entgegenkommenden Wagen eines 33-Jährigen kollidiert, in dem auch das Kind saß. Das Auto des 33-Jährigen wurde daraufhin gegen zwei weitere Autos geschleudert. Auch das Auto des Unfallverursachers prallte noch gegen einen weiteren Wagen. Der 20-Jährige sowie der 33-Jährige und das einjährige Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch drei weitere Beteiligte wurden verletzt, davon einer schwer.

