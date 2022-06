Stand: 09.06.2022 14:27 Uhr Abbiegefehler: Fahrschul-Auto brennt komplett aus

Im Landkreis Helmstedt ist ein 60 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen beim Abbiegen in ein Fahrschul-Auto geprallt. Dieses fing Feuer und brannte komplett aus. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die 20-jährige Fahrschülerin und der 54 Jahre alte Fahrlehrer nur leicht verletzt. Der Schaden belaufe sich auf 50.000 Euro. Der 60-Jährige habe am Morgen zwischen Süpplingen und Helmstedt auf die Kreisstraße 15 nach Emmerstadt abbiegen wollen, als ihm zwei Wagen entgegenkamen. Das erste Auto bog ab. Das zweite Auto - der Fahrschulwagen - wollte geradeaus fahren. Der 60-Jährige sei trotzdem abgebogen. Laut Polizei dachte er, dass auch die Fahrschule abbiegen würde.

