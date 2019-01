Stand: 11.01.2019 15:45 Uhr

Ab in den Harz - bevor der Schnee wieder taut

Die Kanten geschliffen und die dicken Mützen vom Dachboden geholt: Am Wochenende kann es losgehen mit dem Skifahren im Harz. Nicht überall, aber doch immerhin an ein paar Orten. Zum Beispiel am Wurmberg bei Braunlage und auch am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes (HTV) betragen die Schneehöhen am Wurmberg 45 Zentimeter; in Sankt Andreasberg immerhin 30 Zentimeter. Auf dem Brocken (Sachsen-Anhalt) liegt der Schnee sogar 115 Zentimeter hoch.

Rodelbahnen und Langlaufloipen auch frei

Aber nicht nur die Skifahrer, auch die Rodler können im Harz auf ihre Kosten kommen. Die Bahnen in Bad Sachsa, Schierke, Torfhaus und Altenau seien geöffnet. Außerdem sind laut HTV zahlreiche Loipen gespurt - es sollen noch mehr werden. Mitarbeiter des Nationalparks machen sich daran, weitere Strecken freizuräumen, die noch blockiert seien. Der Sturm der vergangenen Tage hatte vielerorts Bäume umfallen lassen.

Milderes Wetter ab Anfang kommender Woche

Doch allzu lange währt die Freude über den Wintersport wohl nicht: Der Deutsche Wetterdienst rechnet nicht mit einer weiteren Verbesserung der Bedingungen. Auch in den Hochlagen des Harzes seien vorerst nur noch geringe Schneefälle zu erwarten, sagte ein Sprecher. Für den Beginn der kommenden Woche deute sich zudem milderes Wetter an. Der HTV empfahl allen Wintersportlern, sich vor Anreise bei den Tourist-Informationen oder im Internet über die aktuellen Bedingungen zu informieren.

Aktuelle Informationen zur Schneelage im Harz gibt es auf der offiziellen Seite des HTV.

