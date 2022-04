Stand: 01.04.2022 19:00 Uhr A7 zwischen Seesen und Northeim-Nord gesperrt

Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A7 kommt es an diesem Wochenende zu einer Vollsperrung der Autobahn zwischen Seesen und Northeim-Nord. Seit Freitagabend um 19 Uhr ist die Strecke in beiden Fahrtrichtungen bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt. Verkehrsteilnehmenden aus Richtung Hannover wird empfohlen, an der Anschlussstelle Seesen abzufahren und die Umleitungsstrecke U64a über Bad Gandersheim, Kreiensen und Hohnstedt zur Anschlussstelle Northeim Nord zu nutzen. Wer aus Richtung Kassel kommt, sollte an der Anschlussstelle Northeim Nord abfahren und die U13a über Hohnstedt, Kreiensen und Bad Gandersheim zur Anschlussstelle Seesen nutzen.

VIDEO: Blitz-Baustelle Autobahn - Straßenbau rund um die Uhr (29 Min)

